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13-летнего ребенка с котом ищут в Екатеринбурге

22 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
13-летний мальчик пропал в Екатеринбурге. Ребенка зовут Максим Ершов.

Известно, что ищут подростка как правоохранители, так и волонтеры отряда «Прорыв». По их данным, мальчик пропал в пятницу, 21 апреля, в микрорайоне Эльмаш.

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Среди особых примет школьника: рост 150 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза, светлые волосы. На момент пропажи на нем была надета болотного цвета куртка, черные кроссовки и серые джинсы.

Среди особых примет то, что с собой у Максима был кот и белый рюкзак. Всех тех, кто видел ребенка, просят позвонить по телефонам полиции: 8 (343)356-42-14 или 112, либо волонтерам: +79623165542.

Пропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионах
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Пропал#Ребенок#Поиск#Происшествия
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