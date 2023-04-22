13-летнего ребенка с котом ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Известно, что ищут подростка как правоохранители, так и волонтеры отряда «Прорыв». По их данным, мальчик пропал в пятницу, 21 апреля, в микрорайоне Эльмаш.
Среди особых примет школьника: рост 150 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза, светлые волосы. На момент пропажи на нем была надета болотного цвета куртка, черные кроссовки и серые джинсы.
Среди особых примет то, что с собой у Максима был кот и белый рюкзак. Всех тех, кто видел ребенка, просят позвонить по телефонам полиции: 8 (343)356-42-14 или 112, либо волонтерам: +79623165542.