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Published Сегодня, 11:02

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Под Екатеринбургом хоронят совершившего суицид кадета

22 апреля 2023, 11:02
Фото: 1MI
Кадета-семиклассника, который покончил с собой, хоронят под Екатеринбургом.

Инцидент произошел в Богдановиче. Ребенок свел счеты с жизнью в своей комнате в кадетской школе. Его тело обнаружила воспитательница. Семья мальчика была шокирована этим событием, пишет Е1.

По словам родственников, воспитанием ребенка занималась бабушка – его мама погибла 10 лет назад в ДТП. Помогала семье и тетя. Также родственники отметили, что в семье у всех были теплые отношения.

Похоронили мальчика рядом с матерью. На прощальной церемонии присутствовали более 50 человек.

Ранее родителей других кадетов рассказывали, что ребенка травили в школе. Якобы некоторые ребята издевались над ним из-за того, что у него нет мамы.

Семиклассник покончил с собой в кадетской школе в Богдановиче
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Похороны#Кадет#Бабушка#Ребенок#Происшествия#Свердловская область
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