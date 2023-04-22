Под Екатеринбургом хоронят совершившего суицид кадета

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Инцидент произошел в Богдановиче. Ребенок свел счеты с жизнью в своей комнате в кадетской школе. Его тело обнаружила воспитательница. Семья мальчика была шокирована этим событием, пишет Е1.
По словам родственников, воспитанием ребенка занималась бабушка – его мама погибла 10 лет назад в ДТП. Помогала семье и тетя. Также родственники отметили, что в семье у всех были теплые отношения.
Похоронили мальчика рядом с матерью. На прощальной церемонии присутствовали более 50 человек.
Ранее родителей других кадетов рассказывали, что ребенка травили в школе. Якобы некоторые ребята издевались над ним из-за того, что у него нет мамы.