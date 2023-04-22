В Богдановиче семиклассник из кадетской школы свел счеты с жизнью

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Тело подростка нашла воспитательница, сообщает Е1 со ссылкой на руководителя Богдановичского политехникума Владимира Тришевского. По его словам, после трагедии на месте работает специальная комиссия.
Родители одноклассников мальчика рассказали, что над ребенком подшучивали некоторые ребята. Также они сказали, что воспитывался и жил мальчик бабушкой, так как 10 лет назад его мама умерла. По их данным, его папа работает в МЧС в Асбесте.
Также, по их словам, приехав из дома в учебное учреждение, мальчик выглядел как обычно. Воспитательница нашла его тело в его комнате. В следственном комитете трагедию пока не комментируют.