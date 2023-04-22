В Богдановиче семиклассник из кадетской школы свел счеты с жизнью

Родители одноклассников мальчика рассказали, что над ребенком подшучивали некоторые ребята. Также они сказали, что воспитывался и жил мальчик бабушкой, так как 10 лет назад его мама умерла. По их данным, его папа работает в МЧС в Асбесте.