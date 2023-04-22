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Published Сегодня, 06:29

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В Богдановиче семиклассник из кадетской школы свел счеты с жизнью

22 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Суицид совершил ученик 7 класса кадетской казачьей школы в Богдановиче.

Тело подростка нашла воспитательница, сообщает Е1 со ссылкой на руководителя Богдановичского политехникума Владимира Тришевского. По его словам, после трагедии на месте работает специальная комиссия.

Родители одноклассников мальчика рассказали, что над ребенком подшучивали некоторые ребята. Также они сказали, что воспитывался и жил мальчик бабушкой, так как 10 лет назад его мама умерла. По их данным, его папа работает в МЧС в Асбесте.

Также, по их словам, приехав из дома в учебное учреждение, мальчик выглядел как обычно. Воспитательница нашла его тело в его комнате. В следственном комитете трагедию пока не комментируют.

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#Елена Озерова#Дети#Суицид#Подросток#Кадет#Происшествия#Свердловская область
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