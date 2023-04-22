В Екатеринбурге почти две недели разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
О том, где он, ничего неизвестно с 10 апреля. Ориентировки на его поиск рассылают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Среди особых примет: рост 164 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-голубые. На нем было надето черное пальто и синие джинсы. Всех, кто видел его, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.
Напомним, что в Екатеринбурге также ищут 13-летнего подростка который пропал вместе со своим котом. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 21 апреля.