В Екатеринбурге почти две недели разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

Среди особых примет: рост 164 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-голубые. На нем было надето черное пальто и синие джинсы. Всех, кто видел его, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.