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В Екатеринбурге почти две недели разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

22 апреля 2023, 08:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пропал 51-летний местный житель Михаил Зомарев.

О том, где он, ничего неизвестно с 10 апреля. Ориентировки на его поиск рассылают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Среди особых примет: рост 164 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-голубые. На нем было надето черное пальто и синие джинсы. Всех, кто видел его, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.

Напомним, что в Екатеринбурге также ищут 13-летнего подростка который пропал вместе со своим котом. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 21 апреля.

13-летнего ребенка с котом ищут в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Поиск#Волонтеры#Мужчина#Происшествия
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