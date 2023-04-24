Автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь» пройдет через Нижний Тагил

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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А 24 апреля с 15.00 по 25 апреля до 13.00 в Храме Воскресенского прихода
будет пребывать копия Годеновского небоявленного чудотворного креста. Это святыня, появившаяся много веков назад на Ярославской земле.
Отмечается, что в рамках подготовки к празднованию 600-летию явления Животворящего Креста Господня, которое будет праздноваться 11 июня, и было организовано шествие «Святая Русь».
Шествие проходит ежегодно уже шесть лет. За это время его участники объехали Россию с востока на запад, начиная с Владивостока. Автомобилисты были в Украине, Белоруссии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Черногории, Греции, на Кипре, в Македонии, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии и в других странах.
При этом были совершены молебны в храмах града Москвы, в том числе в Казанском соборе на Красной площади и в Храме Христа Спасителя.