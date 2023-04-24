TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь» пройдет через Нижний Тагил

24 апреля 2023, 08:42
Фото: Воскресный приход
На один день в Нижнем Тагиле остановится автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь». Автомобилисты проследуют через всю страну.

А 24 апреля с 15.00 по 25 апреля до 13.00 в Храме Воскресенского прихода
будет пребывать копия Годеновского небоявленного чудотворного креста. Это святыня, появившаяся много веков назад на Ярославской земле.

Отмечается, что в рамках подготовки к празднованию 600-летию явления Животворящего Креста Господня, которое будет праздноваться 11 июня, и было организовано шествие «Святая Русь».

Шествие проходит ежегодно уже шесть лет. За это время его участники объехали Россию с востока на запад, начиная с Владивостока. Автомобилисты были в Украине, Белоруссии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Черногории, Греции, на Кипре, в Македонии, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии и в других странах.

При этом были совершены молебны в храмах града Москвы, в том числе в Казанском соборе на Красной площади и в Храме Христа Спасителя.

Шествие «Бессмертного полка» в 2023 году отменено
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Шествие#Святыня#Молитва#Автомобили#Общество
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00