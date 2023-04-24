Автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь» пройдет через Нижний Тагил

Шествие проходит ежегодно уже шесть лет. За это время его участники объехали Россию с востока на запад, начиная с Владивостока. Автомобилисты были в Украине, Белоруссии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Черногории, Греции, на Кипре, в Македонии, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии и в других странах.



При этом были совершены молебны в храмах града Москвы, в том числе в Казанском соборе на Красной площади и в Храме Христа Спасителя.