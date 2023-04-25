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При реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Екатеринбурге найдены нарушения

25 апреля 2023, 15:12
Фото: 1MI
При реализации нацпроекта «Здравоохранение» прокуратура Екатеринбурга нашла нарушения в детской поликлинике №13.

Известно, что медицинское оборудование, предназначенное для лечения детей, которое поставлялось в поликлинику, не эксплуатировалось, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных детей с двигательной патологией был собран частично. Его платформа была обмотана пленкой, то есть аппарат вовсе не использовался.

Поэтому прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники об устранении нарушений. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

В апреле прокуроры нагрянули с проверкой еще раз, чтобы посмотреть, используется ли теперь аппарат. Он действительно использовался.

При благоустройстве в рамках нацпроекта в Екатеринбурге найдены нарушения
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Нарушения#Прокуратура#Нацпроект#Здоровье
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