При реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Екатеринбурге найдены нарушения

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Известно, что медицинское оборудование, предназначенное для лечения детей, которое поставлялось в поликлинику, не эксплуатировалось, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных детей с двигательной патологией был собран частично. Его платформа была обмотана пленкой, то есть аппарат вовсе не использовался.
Поэтому прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники об устранении нарушений. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.
В апреле прокуроры нагрянули с проверкой еще раз, чтобы посмотреть, используется ли теперь аппарат. Он действительно использовался.