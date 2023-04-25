В Екатеринбурге «Золотое яблоко» отсудило 219 млн рублей у постаматов PickPoint

Но этого не случилось, более того у Pickpoint образовались долги на общую сумму в 307 млн рублей. Руководство сети постаматов согласилось с размером долга и подписала с «Золотым яблоком» соглашение на погашение задолженности. Ответчик не выполнил свои обещания, истец обратился в суд.