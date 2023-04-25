В Екатеринбурге «Золотое яблоко» отсудило 219 млн рублей у постаматов PickPoint

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В материалах суда сказано, что в сентябре 2020 года руководство сети «Золотое яблоко» и представители Pickpoint заключили между собой договор. По условиям сеть постаматов должна была принимать от покупателей платежи за доставку товара и после передавать деньги продавцу.
Но этого не случилось, более того у Pickpoint образовались долги на общую сумму в 307 млн рублей. Руководство сети постаматов согласилось с размером долга и подписала с «Золотым яблоком» соглашение на погашение задолженности. Ответчик не выполнил свои обещания, истец обратился в суд.
Судья удовлетворил претензию «Золотого яблока» и обязал выплатить руководство постаматов в пользу истца 219 млн рублей, в том числе основной долг и пени в размере 18 млн рублей.
К началу 2023 года на сеть постаматов PickPoint подано исков на общую сумму в 700 млн рублей. В самом начале апреля компания заявила об уходе с Российского рынка.