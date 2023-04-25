Жителя Екатеринбурга задержали за нападение на мальчика в шапке с буквой «Z»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
После заявления от родителей пострадавшего мальчика следственный комитет организовал проверку и совместно с полицией после комплекса мероприятий установил личность и местонахождение гражданина.
Гражданина, оскорбившего ребёнка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по г. Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии, — уточняет Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Задержали мужчину на территории коллективного сада «Дружба». На учете у психиатра правонарушитель не состоит, с подростком и его семьей ранее знаком не был. В совершенном проступке мужчина, по его словам, раскаивается.
Напомним, что 21 апреля 2023 года в городе Екатеринбург в одном из домов по улице Волгоградской, на тот момент не установленный мужчина 1966 года рождения набросился на подростка в шапке с буквой «Z» и в грубой форме, используя нецензурную брань, высказался по поводу своего отношения к пострадавшему ребенку и к его родителям.