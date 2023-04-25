Жителя Екатеринбурга задержали за нападение на мальчика в шапке с буквой «Z»

Напомним, что 21 апреля 2023 года в городе Екатеринбург в одном из домов по улице Волгоградской, на тот момент не установленный мужчина 1966 года рождения набросился на подростка в шапке с буквой «Z» и в грубой форме, используя нецензурную брань, высказался по поводу своего отношения к пострадавшему ребенку и к его родителям.