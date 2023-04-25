TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Изображение материала

Жителя Екатеринбурга задержали за нападение на мальчика в шапке с буквой «Z»

25 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI
24 апреля в Екатеринбурге был задержан мужчина, который подозревается в противоправных действиях против несовершеннолетних. Гражданин отругал мальчика за букву «Z» на его шапке. Уже на допросе в отделе полиции мужчина полностью признал свою вину.

После заявления от родителей пострадавшего мальчика следственный комитет организовал проверку и совместно с полицией после комплекса мероприятий установил личность и местонахождение гражданина.

Гражданина, оскорбившего ребёнка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по г. Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии, — уточняет Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Задержали мужчину на территории коллективного сада «Дружба». На учете у психиатра правонарушитель не состоит, с подростком и его семьей ранее знаком не был. В совершенном проступке мужчина, по его словам, раскаивается.

Напомним, что 21 апреля 2023 года в городе Екатеринбург в одном из домов по улице Волгоградской, на тот момент не установленный мужчина 1966 года рождения набросился на подростка в шапке с буквой «Z» и в грубой форме, используя нецензурную брань, высказался по поводу своего отношения к пострадавшему ребенку и к его родителям.

Мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Артем Карнаухов#Полиция#СВО#Общество#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Дети
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Вчера, 08:05
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Вчера, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
В Нижнем Тагиле на Новой Кушве вырубают деревья для чистки леса
Вчера, 13:09
Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:49