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Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области

26 апреля 2023, 04:20
Фото: МЧС по Свердловской области
При разборе завалов после массового пожара в Сосьве найдено один погибший, сообщили в региональном МЧС. Пожар начался 25 апреля.

Всего огонь охватил не менее 92 зданий, в результате работы по защите от дальнейшего распространения пожара сотрудники МЧС России смогли отстоять порядка 1200 домов. Всего на ликвидации пожара участвовали не менее 120 человек и 33 единицы специализированной техники. Дополнительно на место происшествия в Сосьве привлекались два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают, что тушение продолжалось всю ночь с 25 на 26 апреля. Сложные погодные условия способствовали распространению огня: ветер со скоростью 20 метров в секунду перекидывал огонь со здание на здание, на этой территории также давно не было дождей. Отдаленность горящих зданий от водоемов и плотность застройки также сделали свое дело.

Евгений Куйвашев поручил провести заседание КЧС в поселке Сосьва
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#Свердловская область#Пожар#Пожары в Висиме и Сосьве в апреле 2023 года#Сосьва#Погибший#Огонь
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