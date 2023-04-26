Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают, что тушение продолжалось всю ночь с 25 на 26 апреля. Сложные погодные условия способствовали распространению огня: ветер со скоростью 20 метров в секунду перекидывал огонь со здание на здание, на этой территории также давно не было дождей. Отдаленность горящих зданий от водоемов и плотность застройки также сделали свое дело.