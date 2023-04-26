Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Всего огонь охватил не менее 92 зданий, в результате работы по защите от дальнейшего распространения пожара сотрудники МЧС России смогли отстоять порядка 1200 домов. Всего на ликвидации пожара участвовали не менее 120 человек и 33 единицы специализированной техники. Дополнительно на место происшествия в Сосьве привлекались два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают, что тушение продолжалось всю ночь с 25 на 26 апреля. Сложные погодные условия способствовали распространению огня: ветер со скоростью 20 метров в секунду перекидывал огонь со здание на здание, на этой территории также давно не было дождей. Отдаленность горящих зданий от водоемов и плотность застройки также сделали свое дело.