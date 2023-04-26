Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля

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Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +14 градусов и северном ветре со скоростью два метра в секунду.
Во время текущих замеров газоанализатор «Геолан-1П» зафиксировал в воздухе диоксид азота. После были проведены контрольные 20-минутные замеры. В результате показатель вещества составил 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза.
Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.