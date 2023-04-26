Облик Демидовской больницы в Нижнем Тагиле сохранят в ходе реконструкции

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Подрядчику предстоит произвести полноценный ремонт в архитектурном ансамбле старейшего медицинского учреждения города. Главный корпус больницы был построен в стиле ампир. Сохранилось и два флигеля, а также ограда госпиталя, сообщили в пресс-службе мэрии.
На восстановительные работы потратят порядка 140 миллионов рублей. Капремонт будет произведен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Напомним, что восстановление этого памятника архитектуры началось в 2022 году. Строители завершили монтаж внутренних перегородок в основном корпусе, отреставрировали историческую кирпичную кладку и проделали ряд других работ.
Основной корпус отремонтируют почти за 90 миллионов рублей. На днях начнется второй этап работ. Отмечается, что при реставрации фасада здания будут воссозданы утраченные элементы лепнины. На это потребуется 49 миллионов рублей.
Запланировано и благоустройство прилегающей территории. Работы хотят завершить уже в этом году.