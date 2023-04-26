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Сальмонеллы найдены в свинине свердловского производителя

26 апреля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Испытательная лаборатория Россельхознадзора обнаружила свинину, которая заражена патогенным микроорганизмом. Ее производитель из Свердловской области.

В мясе были найдены сальмонеллы группы В, сообщает региональный Россельхознадзор. Отмечается, что заражение этим микроорганизмом возможно при нарушении санитарных норм. Причем это касается любой из стадий производства — хранение, перевозка и т. д.

Сами же сальмонеллы — возбудители кишечной инфекции — сальмонеллеза. Они могут размножаться в воде до пяти месяцев, в мясе — до полугода, в мясе птицы — до года. Погибают они при кипячении.

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#Елена Озерова#Свинина#Сальмонеллы#Санитарные нормы#Происшествия#Свердловская область
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