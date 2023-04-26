Сальмонеллы найдены в свинине свердловского производителя

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В мясе были найдены сальмонеллы группы В, сообщает региональный Россельхознадзор. Отмечается, что заражение этим микроорганизмом возможно при нарушении санитарных норм. Причем это касается любой из стадий производства — хранение, перевозка и т. д.
Сами же сальмонеллы — возбудители кишечной инфекции — сальмонеллеза. Они могут размножаться в воде до пяти месяцев, в мясе — до полугода, в мясе птицы — до года. Погибают они при кипячении.