Опасный картофель найден в Свердловской области

Ранее у свердловского производителя в свинине нашли бактерии сальмонеллеза. Таким микроорганизмом мясо могло заразиться только при одном условии – нарушении санитарных норм. Причем нарушаться они могли на любой стадии подготовки мяса к продаже – перевозке, хранении и т.д.