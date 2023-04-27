Опасный картофель найден в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным свердловского референтного центра Россельхознадзора, картофель принадлежал крупному свердловскому производителю. Также в пробах овоща был обнаружен Y-вирус картофеля.
Ранее у свердловского производителя в свинине нашли бактерии сальмонеллеза. Таким микроорганизмом мясо могло заразиться только при одном условии – нарушении санитарных норм. Причем нарушаться они могли на любой стадии подготовки мяса к продаже – перевозке, хранении и т.д.