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Опасный картофель найден в Свердловской области

27 апреля 2023, 10:17
Фото: 1MI
В Свердловской области обнаружен опасный картофель. В образцах этого овоща обнаружено заболевание Pectobacterium atrosepticum.

По данным свердловского референтного центра Россельхознадзора, картофель принадлежал крупному свердловскому производителю. Также в пробах овоща был обнаружен Y-вирус картофеля.

Ранее у свердловского производителя в свинине нашли бактерии сальмонеллеза. Таким микроорганизмом мясо могло заразиться только при одном условии – нарушении санитарных норм. Причем нарушаться они могли на любой стадии подготовки мяса к продаже – перевозке, хранении и т.д.

Сальмонеллы найдены в свинине свердловского производителя
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#Елена Озерова#Свердловская область#Картофель#Бактерии#Пробы#Овощи#Происшествия
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