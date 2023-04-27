Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Об этом сообщил глава следственного отдела по Березовскому СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Алексей Зырянов.
Ранее сообщалось, что мужчина убил медбрата по неизвестным причинам – сейчас он ничего не помнит о событиях тех дней, а правоохранители говорят, что тогда он был сильно пьян и его посетила «белочка».
Напомним, что супруге пенсионера потребовалась помочь и они вызвали медиков. Во время их визита 66-летний ранее судимый мужчина зачем-то ранил медбрата Степана. Он сумел спуститься с 5 этажа до машины скорой. Его довезли до больницы, но там он скончался от кровопотери. Переливание не помогло.