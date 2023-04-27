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Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском

27 апреля 2023, 12:59
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Под стражу на два месяца – до 25 июня заключен 66-летний пенсионер, который воткнул нож в сердце 28-летнего медбрата в Березовском.

Об этом сообщил глава следственного отдела по Березовскому СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Алексей Зырянов.

Ранее сообщалось, что мужчина убил медбрата по неизвестным причинам – сейчас он ничего не помнит о событиях тех дней, а правоохранители говорят, что тогда он был сильно пьян и его посетила «белочка».

Напомним, что супруге пенсионера потребовалась помочь и они вызвали медиков. Во время их визита 66-летний ранее судимый мужчина зачем-то ранил медбрата Степана. Он сумел спуститься с 5 этажа до машины скорой. Его довезли до больницы, но там он скончался от кровопотери. Переливание не помогло.

«Посетила белочка»: раскрыты подробности убийства пенсионером медбрата в Березовском
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#Елена Озерова#Медбрат#Убийство#Тюрьма#Нож#Криминал#Свердловская область
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