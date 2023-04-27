Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском

Напомним, что супруге пенсионера потребовалась помочь и они вызвали медиков. Во время их визита 66-летний ранее судимый мужчина зачем-то ранил медбрата Степана. Он сумел спуститься с 5 этажа до машины скорой. Его довезли до больницы, но там он скончался от кровопотери. Переливание не помогло.