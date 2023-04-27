Просветительский марафон Знание.Первые собрал 22 тысячи зрителей и 160 млн просмотров

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Сергей Кириенко, выразил признание значимости Просветительского марафона за то, что он дает возможность молодежи страны встретиться с наставниками и профессионалами из разных областей. Напомнив о задаче, поставленной Президентом РФ В. В. Путиным два года назад, — восстановление Российского Общества «Знание», Кириенко поздравил всю команду марафона с двухлетней годовщиной.