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Просветительский марафон Знание.Первые собрал 22 тысячи зрителей и 160 млн просмотров

27 апреля 2023, 16:31
Фото: Российское Общество «Знание»
За три дня на пяти площадках марафона Знание.Первые в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья.

На федеральном Просветительском марафоне Знание.Первые обсуждались стремительные перемены в России, возможности самореализации для нового поколения и роль науки, бизнеса и культуры в этом. Марафон проходил на пяти площадках и онлайн, приняли участие более 22 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции набрали более 160 млн просмотров.

Спикеры делились с молодыми участниками информацией о выборе профессии, развитии компетенций и использовании цифровых технологий для достижения успеха. Трансляция марафона была доступна не только на сайте Общества «Знание», но и на виртуальной платформе «КоМета» от Сбербанка.

Кроме того, на марафоне использовалась инновация в виде искусственного интеллекта в генерации изображений. Всего за два года существования Общества «Знание» участниками лекций и марафонов стали более 50 млн человек, а количество просмотров лекций достигло миллиарда.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Сергей Кириенко, выразил признание значимости Просветительского марафона за то, что он дает возможность молодежи страны встретиться с наставниками и профессионалами из разных областей. Напомнив о задаче, поставленной Президентом РФ В. В. Путиным два года назад, — восстановление Российского Общества «Знание», Кириенко поздравил всю команду марафона с двухлетней годовщиной.

Он также подчеркнул активное онлайн-участие зрителей в комментариях и репостах на социальных сетях. Марафон проводился не только в Москве, но и в новых регионах России, включая Луганск.

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#Общество#Образование#Форум#Лекции#Россия#Екатеринбург
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