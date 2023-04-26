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84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание»: совместное исследование с ВЦИОМ

26 апреля 2023, 16:44
Фото: Российское общество «Знание»
Российское общество «Знание» является популярной просветительской организацией, которой доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше.

Среди школьников и студентов, этот процент еще выше — 87% и 89%, соответственно. Организация служит востребованной площадкой для поиска достоверной информации и приобретения новых знаний.

Марафон Общества «Знание» охватывает все более широкую аудиторию, привлекая известных спикеров как национального, так и международного масштаба. За все время своего существования марафон посетили более 46 тысяч участников, а его контент набрал более 600 млн просмотров.

Фото: Российское общество «Знание»

Успех Общества «Знание» можно объяснить колоссальным запросом на знания и достоверную информацию со стороны молодежи, что подтверждают обширные опросы и исследования ВЦИОМ и других общественных авторитетов.

#Общество#Образование#Молодежь#Россия
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