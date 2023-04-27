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В Екатеринбурге жители Академического жарили шашлыки на детской площадке

27 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга местные жители жарили шашлыки на детской площадке. Это произошло в ночь с 25 на 26 апреля.

Закончились посиделки тем, что для отдыхающих вызвали полицию, пишет Е1.

По словам очевидцев, на детской площадке отдыхали мужчины. Первым действо заметил охранник, который сделал им замечание, но те никак не отреагировали и продолжили жарить мясо.

После этого сотрудник охраны достал и применил огнетушитель, который направил на мангал и на компанию. После этого один из отдыхающих набросился на охранника, отмечают свидетели.

Далее приехали полицейские и задержали мужчин. Двоих отвезли в отделение и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Теперь полиция проводит проверку по поводу нарушения ими противопожарного режима.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Посиделки#Шашлык#Огнетушитель#Происшествия
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