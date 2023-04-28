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В Екатеринбурге теперь можно покупать билеты на междугородние рейсы без кассира

28 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Без помощи кассира теперь могут приобретать билеты на международные рейсы на автобусы жители Екатеринбурга. Сделать это можно при помощи терминалов самообслуживания. Их установили на Южном автовокзале.

Для совершения покупки, нужно выбрать пункт назначения в терминале, а также сам маршрут, после чего оплатить свой билет, пишет Е1.

Есть у аппаратуры один недочет: через них нельзя купить билеты по льготной цене или оформить возврат. Однако это можно сделать в обычных кассах.

На вокзале запланирована установка и других новшеств. К примеру, на перронах отправления запланирована установка турникетов с автоматической проверкой билетов при посадке пассажиров в автобусы. Также здесь могут создать электронные мониторы с расписанием.

Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Терминалы#Автобусы#Билеты#Транспорт
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