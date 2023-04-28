В Екатеринбурге теперь можно покупать билеты на междугородние рейсы без кассира

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Для совершения покупки, нужно выбрать пункт назначения в терминале, а также сам маршрут, после чего оплатить свой билет, пишет Е1.
Есть у аппаратуры один недочет: через них нельзя купить билеты по льготной цене или оформить возврат. Однако это можно сделать в обычных кассах.
На вокзале запланирована установка и других новшеств. К примеру, на перронах отправления запланирована установка турникетов с автоматической проверкой билетов при посадке пассажиров в автобусы. Также здесь могут создать электронные мониторы с расписанием.