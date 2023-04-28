Ясная погода ожидается 1 мая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Во вторник, 2 мая в Нижнем Тагиле синоптиками прогнозируется до +20 градусов тепла. При этом сохранится аналогичная ветреность. Это следует из данных сайта Гисметео.
Отмечается, что уже на следующий день, 3 мая, в городе будет до +25 градусов. При этом продолжается сезон цветения березы, поэтому аллергиков просят быть осторожными.
Ранее сообщалось, что аллергикам, выходя на улицу в такое время года, с собой лучше всего иметь средства защиты от пыльцы этих деревьев.