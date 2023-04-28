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Ясная погода ожидается 1 мая в Нижнем Тагиле

28 апреля 2023, 08:33
Фото: 1MI
1 мая в Нижнем Тагиле будет ясно. Днем синоптики прогнозируют до +14 градусов. При этом скорость ветра может достигнуть 10 метров в секунду.

Во вторник, 2 мая в Нижнем Тагиле синоптиками прогнозируется до +20 градусов тепла. При этом сохранится аналогичная ветреность. Это следует из данных сайта Гисметео.

Отмечается, что уже на следующий день, 3 мая, в городе будет до +25 градусов. При этом продолжается сезон цветения березы, поэтому аллергиков просят быть осторожными.

Ранее сообщалось, что аллергикам, выходя на улицу в такое время года, с собой лучше всего иметь средства защиты от пыльцы этих деревьев.

Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березы
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Ясно#Ветер#Береза#Природа
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