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Более 40 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства в 2024 году

3 мая 2023, 03:54
Фото: 1MI
Больше 40 тысяч человек проголосовали за будущие объекты благоустройства в Нижнем Тагиле. Первое место все также занимает территория в районе домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За нее отдали свои голоса более 18 тысяч человек.

Лидерство в голосовании с самого начала захватила общественная территория в районе домов 5, 7, 11 по проспекту Строителей. Желающих реконструировать дворы в центре Нижнего Тагила на данный момент уже 18 661 человек.

Проектом благоустройства придомовых территорий в центре города предусмотрены:

  • ремонт подпорных стенок и лестничных спусков,
  • устройство парковочных мест для автомобилей,
  • устройство наружного освещения,
  • установка скамеек, урн,
  • устройство игровых площадок,
  • посадка деревьев и кустарников,
  • восстановление газонов.

В 2 раза меньше проголосовавших за комплексное благоустройство площади перед зданием Машиностроительного техникума по адресу проспект Вагоностроителей, 14а. Их 9 332 человек.

На этом участке планируется:

  • мощение тротуара тротуарной плиткой,
  • ремонт лестничных спусков, подпорных стенок террас и цветника,
  • замена опор наружного освещения,
  • ремонт постамента памятника В.И. Ленину,
  • реконструкция остановочного кармана,
  • установка остановочного комплекса,
  • устройство системы видеонаблюдения,
  • установка городской мебели: скамей, урн, велопарковок.

В тройке лидеров — благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала. За эту идею проголосовали 7 820 человек.

Здесь по задумке оборудуют:

  • спортивные площадки для воркаута и уличные тренажеры,
  • игровые площадки для детей,
  • площадки для отдыха с подиумом,
  • дорожки для бега по периметру лесопарковой зоны,
  • установят малые архитектурные формы (скамеек, урн),
  • наружное освещение и видеонаблюдение.

Также проведут мероприятия по омоложению зеленых насаждений.

За комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари» проголосовали 4 521 человек.

Согласно проекту на территории предусмотрены:

  • покрытие тротуаров плиткой 300*300 двух цветов,
  • устройство вдоль тротуара велосипедной дорожки,
  • восстановление газонов,
  • оборудование наружного освещения пешеходной зоны,
  • установка скамеек, урн, скульптур, велопарковок,
  • посадка зеленых насаждений,
  • монтаж новых остановочных комплексов,
  • установка арт-объектов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о том, какое голосование признается состоявшимся.

Хочу напомнить и обратить особое внимание на то, что легитимным голосование признается только в том случае, если в целом по городскому округу участниками кампании стало не менее 25% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае муниципалитеты могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей, — отметил Николай Смирнов.

Свое мнение о том, какие общественные территории должны благоустроить в первую очередь, высказали уже более 405 тысяч уральцев.

Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. На сегодняшний день в населённых пунктах региона работает более 2700 добровольцев. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

Благоустройство Нижне-Выйского сквера стартовало в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Стрежнева#Городаменяютсядлянас#Голосование#Нацпроект#Благоустройство#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Николай Смирнов
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