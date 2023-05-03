Более 40 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства в 2024 году

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Лидерство в голосовании с самого начала захватила общественная территория в районе домов 5, 7, 11 по проспекту Строителей. Желающих реконструировать дворы в центре Нижнего Тагила на данный момент уже 18 661 человек.
Проектом благоустройства придомовых территорий в центре города предусмотрены:
В 2 раза меньше проголосовавших за комплексное благоустройство площади перед зданием Машиностроительного техникума по адресу проспект Вагоностроителей, 14а. Их 9 332 человек.
На этом участке планируется:
В тройке лидеров — благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала. За эту идею проголосовали 7 820 человек.
Здесь по задумке оборудуют:
Также проведут мероприятия по омоложению зеленых насаждений.
За комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари» проголосовали 4 521 человек.
Согласно проекту на территории предусмотрены:
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о том, какое голосование признается состоявшимся.
Хочу напомнить и обратить особое внимание на то, что легитимным голосование признается только в том случае, если в целом по городскому округу участниками кампании стало не менее 25% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае муниципалитеты могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей, — отметил Николай Смирнов.
Свое мнение о том, какие общественные территории должны благоустроить в первую очередь, высказали уже более 405 тысяч уральцев.
Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. На сегодняшний день в населённых пунктах региона работает более 2700 добровольцев. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.