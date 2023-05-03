В Екатеринбурге трое мужчин в автобусе обрезали юноше волосы

Напомним, в Артемовском двое подростков решили поиздеваться над 8-летним мальчиком. Сначала они его били камнями и палками за гаражами, а также пытались изнасиловать с помощью деревяшки. Затем они сунули ребенка в выгребную яму. Мальчику удалось выбраться, а затем он рассказал маме о случившемся. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.