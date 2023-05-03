TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Изображение материала

В Екатеринбурге трое мужчин в автобусе обрезали юноше волосы

3 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина обрезал волосы молодому человеку. Инцидент произошел 2 мая в одном из автобусов Екатеринбурга. По словам очевидцев, в этом деле участвовали трое мужчин.

Они предположили, что причиной стал конфликт и мужчинам не понравилась длина волос молодого человека, сообщается в Telegram-канале «Бандитский Екатеринбург».

Момент обрезания волос попал на видео одного из пассажиров. На нем взрослый мужчина сидит рядом с молодым человеком и проводит манипуляции по срезанию волос.

Напомним, в Артемовском двое подростков решили поиздеваться над 8-летним мальчиком. Сначала они его били камнями и палками за гаражами, а также пытались изнасиловать с помощью деревяшки. Затем они сунули ребенка в выгребную яму. Мальчику удалось выбраться, а затем он рассказал маме о случившемся. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Свердловский подросток рассказал, зачем 8-летнего мальчика бросили в выгребную яму
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Взрослые#Дети#Волосы#Автобус#Пассажиры#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Вчера, 10:29
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Вчера, 10:07
3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы
Вчера, 12:59
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая
Вчера, 12:18
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14