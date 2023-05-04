Вьетнамский производитель соков требует от «Гиберболы» в Екатеринбурге 5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Дело касается защиты исключительных прав на товарные знаки. Заявление было подано еще в апреле. Компания «Фудтрейд», которая является юрлицом «Гиперболы» ознакомилась с материалами дела. Первое заседание по иску пройдет 12 мая.
Напомним, сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» в Екатеринбурге отсудила 219 миллионов рублей у сервиса доставки PickPoint. Последний решил прекратить деятельность в России.