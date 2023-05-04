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Вьетнамский производитель соков требует от «Гиберболы» в Екатеринбурге 5 млн рублей

4 мая 2023, 14:29
Фото: 1MI
Компания из Вьетнама, которая занимается производством соков и сушеных фруктов, подала иск к екатеринбургской «Гиперболе». «Нафудс Груп» требует пять миллионов рублей.

Дело касается защиты исключительных прав на товарные знаки. Заявление было подано еще в апреле. Компания «Фудтрейд», которая является юрлицом «Гиперболы» ознакомилась с материалами дела. Первое заседание по иску пройдет 12 мая.

Напомним, сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» в Екатеринбурге отсудила 219 миллионов рублей у сервиса доставки PickPoint. Последний решил прекратить деятельность в России.

В Екатеринбурге «Золотое яблоко» отсудило 219 млн рублей у постаматов PickPoint
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#Ирина Кирилова#Суд#Иск#Требование#Экономика#Екатеринбург
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