На задержку пенсий пожаловались жители Екатеринбурга

В пресс-службе отметили, что все, кому средства не были выданы, получат их в течение 4 марта или они могут обратиться в отделение почты в любое удобное время. По данным ведомства, 4 мая пенсии доставляются не только тем, кому обычно ее выдают в этот день, но и тем, кто получает средства 7 мая. 5 мая деньги выдадут еще и тем, кто должен получить пенсию 8 числа. А 6 мая получат еще и пенсионеры, которым доставка положена 9 числа. Это обусловлено праздничными днями.