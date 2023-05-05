На задержку пенсий пожаловались жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По словам пенсионеров, средства всегда приносили 3 числа. Однако с 1 мая произошла смена службы доставки и в назначенный день средства люди не получили. 4 мая утром пенсионеры сами пришли на почту к 8 утра. Но отделение было закрыто, пишет Е1.
В пресс-службе «Почты России» подтвердили, что офис был закрыт. Причиной является то, что рабочее время у него с 09:00. В компании также рассказали, что 3 мая пенсии выданы были тем, чей день выплат выпадет на третье число. Разносчики работали даже после окончания рабочего дня.
В пресс-службе отметили, что все, кому средства не были выданы, получат их в течение 4 марта или они могут обратиться в отделение почты в любое удобное время. По данным ведомства, 4 мая пенсии доставляются не только тем, кому обычно ее выдают в этот день, но и тем, кто получает средства 7 мая. 5 мая деньги выдадут еще и тем, кто должен получить пенсию 8 числа. А 6 мая получат еще и пенсионеры, которым доставка положена 9 числа. Это обусловлено праздничными днями.