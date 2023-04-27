С 1 мая в Нижнем Тагиле изменится доставка пенсий

В настоящий момент почтальоны объясняют пенсионерам детали новой доставки, чтобы они знали, кто будет приносить им пенсии. Также для того, чтобы наладить процесс доставки, в Почте России расширился штат сотрудников. Отделения снабдили спецоборудованием и необходимой техникой.