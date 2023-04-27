С 1 мая в Нижнем Тагиле изменится доставка пенсий

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
О готовности к изменениям поговорили гендиректор Почты России Михаил Волков и руководитель Минцифры Максут Шадаев.
Почта России гарантирует доставлять пенсии на дом, учитывая опыт и инфраструктуру во всех населенных пунктах. С единым оператором доставки пенсий обновленная система станет более контролируемой.
В настоящий момент почтальоны объясняют пенсионерам детали новой доставки, чтобы они знали, кто будет приносить им пенсии. Также для того, чтобы наладить процесс доставки, в Почте России расширился штат сотрудников. Отделения снабдили спецоборудованием и необходимой техникой.
Напомним, в Свердловской области работает «горячая линия», на которой пенсионеры смогут получить ответы на вопросы о новой схеме доставки пенсий.