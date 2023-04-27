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С 1 мая в Нижнем Тагиле изменится доставка пенсий

27 апреля 2023, 17:19
Фото: 1MI
Доставку пенсий на дом с 1 мая 2023 года в Нижнем Тагиле будет осуществлять только Почта России.

О готовности к изменениям поговорили гендиректор Почты России Михаил Волков и руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Почта России гарантирует доставлять пенсии на дом, учитывая опыт и инфраструктуру во всех населенных пунктах. С единым оператором доставки пенсий обновленная система станет более контролируемой.

В настоящий момент почтальоны объясняют пенсионерам детали новой доставки, чтобы они знали, кто будет приносить им пенсии. Также для того, чтобы наладить процесс доставки, в Почте России расширился штат сотрудников. Отделения снабдили спецоборудованием и необходимой техникой.

Напомним, в Свердловской области работает «горячая линия», на которой пенсионеры смогут получить ответы на вопросы о новой схеме доставки пенсий.

Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Почта России#Доставка#Пенсия#Пенсионеры#Общество
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