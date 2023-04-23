«Горячая линия» по вопросам доставки пенсий заработала в Свердловской области

Дата доставки пенсий, по заверению Социального фонда, не изменится. Помимо этого никаких специальных заявлений на доставку пенсий писать не нужно, все изменится автоматически и беззаявительно. Заявление понадобится только в случае, если получатель захочет изменить способ выплаты пенсии.