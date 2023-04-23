«Горячая линия» по вопросам доставки пенсий заработала в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Номер телефона «горячая линии» по вопросам доставки пенсий в Свердловской области — 8-800-6000-389, сообщают в региональном Социальном фонде.
Напомним, с 1 мая доставкой денежных средств пенсионерам будут заниматься почтальоны. Граждане могут выбрать, как именно получать пенсию: на дом, в отделении почты России или на банковский счет.
Дата доставки пенсий, по заверению Социального фонда, не изменится. Помимо этого никаких специальных заявлений на доставку пенсий писать не нужно, все изменится автоматически и беззаявительно. Заявление понадобится только в случае, если получатель захочет изменить способ выплаты пенсии.