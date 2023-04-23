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«Горячая линия» по вопросам доставки пенсий заработала в Свердловской области

23 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI
В Свердловской области работает «горячая линия» по вопросам доставки пенсий, условия которой с 1 мая изменятся на законодательном уровне.

Номер телефона «горячая линии» по вопросам доставки пенсий в Свердловской области — 8-800-6000-389, сообщают в региональном Социальном фонде.

Напомним, с 1 мая доставкой денежных средств пенсионерам будут заниматься почтальоны. Граждане могут выбрать, как именно получать пенсию: на дом, в отделении почты России или на банковский счет.

Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
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Дата доставки пенсий, по заверению Социального фонда, не изменится. Помимо этого никаких специальных заявлений на доставку пенсий писать не нужно, все изменится автоматически и беззаявительно. Заявление понадобится только в случае, если получатель захочет изменить способ выплаты пенсии.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Пенсионеры#Пенсия#Доставка#Общество#Нижний Тагил
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