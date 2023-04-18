С 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле будет осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон «О почтовой связи», а также в закон «О страховых пенсиях» и в Правила выплаты пенсий от Минтруда.