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Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов

18 апреля 2023, 07:05
Фото: 1MI
В России с 1 мая буду действовать новые правила доставки пенсий. Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле? Как это отразится на пенсионерах? Почему больше всего пострадали доставщики пенсий?

Кто сейчас будет заниматься доставкой пенсий в Нижнем Тагиле?

С 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле будет осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон «О почтовой связи», а также в закон «О страховых пенсиях» и в Правила выплаты пенсий от Минтруда.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила служба доставки пенсий работает именно от «Почты России», поэтому никаких перемен в связи с законодательными изменениями на Вагонке не будет.

В Дзержинском районе, на Северном, в Покровке мы работаем от «Почты России», — пояснили редакции TagilCity.ru в службе доставки Дзержинского района.

Местные службы доставки пенсий, которые трудятся не через отделения связи, все вопросы об изменениях переадресовывают в местный социальный фонд.

Фото: 1MI

Нужно ли писать заявление на доставку пенсий в Нижнем Тагиле?

Переход к новому способу доставки для пенсионеров носит беззаявительный характер.

Изменится ли дата доставки пенсий в Нижнем Тагиле?

Некоторых пенсионеров уже уведомили о предстоящих изменениях. Пенсию они ждут в тот же день.

Наш дом не информировали. На Вые, слышала, что в почтовых ящиках у них были бумажки с разъяснениями. Пишут, не волнуйтесь, все будет по-старому. Жду 24 числа пенсию, как и раньше. По графику. На нас не отразится, только доставщики страдают. Наверное, у них была неплохая зарплата, добрые ходили, хорошие, — рассказала редакции TagilCity.ru пенсионерка Юлия Мылтасова.

Дата доставки пенсий у пенсионеров Нижнего Тагила сохранится прежняя. Почтальоны будут разносить пенсию с 3 по 24 число каждого месяца.

Доставка пенсий на территории Свердловской области через Управление
Федеральной почтовой связи Свердловской области — Макрорегион «Урал»
акционерного общества «Почта России», — пояснили в клиентской службе Нижнего Тагила отделения СФР по Свердловской области.
Фото: 1MI

Как изменить порядок получения пенсии?

Доставка пенсий в Нижнем Тагиле производится по желанию пенсионеров:

  • через банк путем зачисления сумм пенсии на счет,
  • вручение пенсии на дому или в кассе соответствующего почтового отделения.
Пенсионер вправе в любое время, по своему усмотрению, изменить организацию, осуществляющую доставку пенсии (АО «Почта России» или кредитную организацию), а также способ получения пенсии: на дому, в кассе или путем зачисления на счет в банке, — поясняют в местном СФР.

Для внесения этих изменений, необходимо уведомить об этом Социальный Фонд России, любым удобным способом:

  • в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
  • письменно, подав заявление в ближайшую клиентскую службу СФР либо в МФЦ, заполнив бланк заявления о доставке пенсии (форма бланка размещена в разделе «Заявления»).

84-летняя пенсионерка Юлия Мылтасова привыкла получать деньги на руки. Менять этот способ получения пенсии она не собирается.

На карту не хочу, зачем это мне надо? Я хочу денежки увидеть. А ходить тоже не хочу получать, домой пойду — по башке дадут и все. На соседку вон недавно напали в подъезде днем. Они что, будут провожать нас?
Фото: 1MI

Кто раньше разносил пенсию и что теперь будет с людьми?

Обсуждение законодательных изменений и доставки пенсий в Нижнем Тагиле выявило и другую проблему: доставщики пенсий, работающие не от «Почты России», забеспокоились о своем трудоустройстве.

На Красном Камне работаю месяца три. Предложили, конечно, в почтальоны податься, но я знаю, зарплата у них не очень, а меня тут устраивает. Что делать, не знаю, — рассказал разносчик пенсий Александр.

По-человечески поддерживают своих разносчиков и пенсионеры Нижнего Тагила.

Им не дают ту зарплату, какую они получали, поэтому они все отказываются от работы в «Почте России». Они, знаю, подменяли друг друга. Все пенсионеры почти. Мы не очень довольны изменениями, мы хотим, чтобы нам носили те же, а не какие-то там разные. Почта же не всегда работает, как это будет. Нам раньше в любые дни разносили, хоть выходной, хоть праздник, — сетует Юлия Мылтасова.
Изменен порядок доставки пенсий и пособий в Свердловской области
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#Пенсионеры#Пенсия#Доставка#Деньги#Почта России#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Юлия Степанова
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