Прибавка к пенсии положена жителям Нижнего Тагила

Таким образом за прошедший год общая индексация пенсионных выплат составит 15,3%, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. В результате прибавки к пенсиям для неработающих людей средний размер выплат в 2023 году составит 21 864 рубля.
Кроме того, со следующего года прожиточный минимум достигнет значения в 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 16 242 рубля, соответствующий документ накануне подписали депутаты Госдумы Российской Федерации.
В результате индексаций повысятся некоторые социальные выплаты, а также доплаты пенсионерам в регионах России.