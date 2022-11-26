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Прибавка к пенсии положена жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в России с 1 января 2023 года. Прибавку на 4,8% получат также и жители Нижнего Тагила.

Таким образом за прошедший год общая индексация пенсионных выплат составит 15,3%, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. В результате прибавки к пенсиям для неработающих людей средний размер выплат в 2023 году составит 21 864 рубля.

Кроме того, со следующего года прожиточный минимум достигнет значения в 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 16 242 рубля, соответствующий документ накануне подписали депутаты Госдумы Российской Федерации.

В результате индексаций повысятся некоторые социальные выплаты, а также доплаты пенсионерам в регионах России.

Госдума утвердила прожиточный минимум на 2023 год в России
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#Экономика#Свердловская область#Нижний Тагил#Пенсионеры#Индексация#Выплаты#Евгения Сафина
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