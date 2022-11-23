Участникам спецоперации на Украине будут начислять двойные пенсии

Указ с подписью Мишустина опубликован на официальном сайте Кремля. Его действие актуально для тех, кто вступил в правоотношения с 24 февраля текущего года. Также в разработке находится проект для военных пенсионеров: при участии в СВО им сохранят пенсионные выплаты в полном объеме.