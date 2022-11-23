Участникам спецоперации на Украине будут начислять двойные пенсии

В совокупность законов добавят новые пункты, которые будут касаться изменения нужного для пенсии стажа. Так, поменяются правила для мобилизованных граждан России, а также участников СВО, проходящих службу по контракту, и добровольно отправившихся воевать на южные границы.
Также перерасчет стажа коснется тех, кто работал до начала специальной военной операции ВС РФ на крайнем Севере или на промышленных предприятиях, причиняющих вред здоровью. Трудовой стаж этих людей прерываться не будет, что впоследствии даст возможность досрочного выхода на пенсию.
Указ с подписью Мишустина опубликован на официальном сайте Кремля. Его действие актуально для тех, кто вступил в правоотношения с 24 февраля текущего года. Также в разработке находится проект для военных пенсионеров: при участии в СВО им сохранят пенсионные выплаты в полном объеме.