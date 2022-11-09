Будет ли объявлена трудовая мобилизация студентов в Свердловской области

Парламентарий, выступивший с таким предложением, отметил, что студентов в рамках «трудовой мобилизации» можно будет распространить по всей стране. По его словам, благодаря этому можно было бы избежать негативного влияния на процессы производства.
Также он сказал, что нововведение смогло бы приносить обучающимся вузов дополнительный заработок.
Трудовая мобилизация – это процесс, в рамках которого студентов привлекают к работе в различных отраслях, важных для выполнения оборонных работ. В ее рамках студенты могут быть направлены на работы, к примеру, на производство и строительство.
Ввести трудовую мобилизацию власти в праве, если посчитают нужным в условиях недостатка важнейших кадров в связи с тем, что они отправлены на спецоперацию.
19 октября появились первые данные о студентах, которые заменят на работах отправленных в воинские части в рамках частичной мобилизации работников заводов в Кемеровской области (заявки подали 3 предприятия).
Аналогичное действие наблюдается в Приморском крае. Позднее в Курской и Ленинградской областях власти высказались, что в их регионах такое нововведение тоже возможно.
Тоже самое заявили в администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа.
Власти в Свердловской области высказались о том, что трудовую мобилизацию они объявлять не будут. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов области Андрей Ветлужских, передает «Уралинформбюро». Он добавил, что в регионе «нет оснований для объявления трудовой мобилизации».
Он отметил, что в регионе необходимо закрыть 50 тысяч открытых вакансий. Но этот дефицит наблюдался еще до того, как президент России Владимир Путин выступил со своим обращением к народу 21 сентября.