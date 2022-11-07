Военкоматы Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, должны были свернуть все мобилизационные мероприятия к 1 ноября. Это значит, что прекращаются подготовка и вручение повесток и освобождаются пункты сбора граждан в военкоматах и других выделенных помещений.