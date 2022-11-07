TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Завершилась ли мобилизация в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:36
Фото: TagilCity.ru
1 ноября в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, завершился призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации.

28 октября министр обороны РФ доложил президенту Владимиру Путину о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание призвать на военную службу 300 тысяч человек выполнено. Из них 82 тысячи человек отправлены в зону специальной военной операции в Украине.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
Узнать подробнее
В соответствии с докладом министра обороны РФ и заявлением Президента РФ призыв по частичной мобилизации в РФ завершен, — сказано на портале Объясняем.рф.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, особого указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — отметил Дмитрий Песков.

Военкоматы Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, должны были свернуть все мобилизационные мероприятия к 1 ноября. Это значит, что прекращаются подготовка и вручение повесток и освобождаются пункты сбора граждан в военкоматах и других выделенных помещений.

С 31 октября личный состав военкоматов возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Для участия в СВО будут принимать только добровольцев и военных-контрактников.

Военкоматы Свердловской области завершат частичную мобилизацию
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Сухого Лога с тяжелым ранением головы комиссовали из учебного центраЕкатеринбурженка пытается вернуть близорукого мужа-филолога из зоны спецоперацииМобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
#Анна Григорьева#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#Частичная мобилизация#Военкомат#Призыв
Подпишитесь
18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году
3 ноября, 19:49
Новый седан за 1,5 млн купит администрация Ленинского района Нижнего Тагила
4 ноября, 14:29
Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО
Сегодня, 11:57
Нарушения ЕВРАЗа и споры из-за мусора. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:31
«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных
3 ноября, 17:47
В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре
3 ноября, 18:29