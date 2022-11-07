28 октября министр обороны РФ доложил президенту Владимиру Путину о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание призвать на военную службу 300 тысяч человек выполнено. Из них 82 тысячи человек отправлены в зону специальной военной операции в Украине.
В соответствии с докладом министра обороны РФ и заявлением Президента РФ призыв по частичной мобилизации в РФ завершен, — сказано на портале Объясняем.рф.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, особого указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — отметил Дмитрий Песков.
Военкоматы Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, должны были свернуть все мобилизационные мероприятия к 1 ноября. Это значит, что прекращаются подготовка и вручение повесток и освобождаются пункты сбора граждан в военкоматах и других выделенных помещений.
С 31 октября личный состав военкоматов возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Для участия в СВО будут принимать только добровольцев и военных-контрактников.