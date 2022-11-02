Жителя Сухого Лога с тяжелым ранением головы комиссовали из учебного центра

Из Сухого Лога по частичной мобилизации призвали молодого человека с пулевым ранением в голову, пишет Ура.ру, ссылаясь на депутата ГД Андрея Альшевских.
Был мобилизован один молодой человек из Сухого Лога, которого по всем признакам — видимым и невидимым — не имели права призвать. У него есть ранение, причем пулевое, в голову через глаз, — рассказал Андрей Альшевских.
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