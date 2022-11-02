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Жителя Сухого Лога с тяжелым ранением головы комиссовали из учебного центра

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI

В Свердловской области вернули домой ошибочно мобилизованного с ранением головы

Мобилизованного в учебный центр Елани жителя Сухого Лога удалось вернуть домой. Медики установили, что ранее мужчина получил тяжелое пулевое ранение в голову.

Из Сухого Лога по частичной мобилизации призвали молодого человека с пулевым ранением в голову, пишет Ура.ру, ссылаясь на депутата ГД Андрея Альшевских.

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Был мобилизован один молодой человек из Сухого Лога, которого по всем признакам — видимым и невидимым — не имели права призвать. У него есть ранение, причем пулевое, в голову через глаз, — рассказал Андрей Альшевских.

Медкомиссия в Елани подтвердила, что мужчина не годен для службы. Он был комиссован и вернулся домой.

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