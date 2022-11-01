TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали, а школьники получили гран-при

Сегодня, 14:51
Фото: 1MI
Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали, а школьники получили гран-при на конкурсе. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 ноября.

Число тагильчан, призванных по частичной мобилизации, отказываются раскрывать в военкомате Свердловской области и Центральном военном округе. Данная информация не подлежит распространению, пояснили TagilCity.ru в военкомате Свердловской области.

В Нижнем Тагиле не раскрывают численность призванных по частичной мобилизации
Узнать подробнее

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК был мобилизован 27 сентября, а 10 октября получил справку об отсрочке. Сейчас мужчина находится в зоне боевых действий на территории СВО — без подготовки и обмундирования.

Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта
Узнать подробнее

Группа «OktJunior — Академия» эстрадной студии «Академия Волшебников» из ГДДЮТ Нижнего Тагила стали обладателями Гран-при на международном детско-юношеском конкурсе эстрадного вокала «Магия звука». Всего в конкурсе участвовало 145 солистов и 45 ансамблей. Тагильчане выступали в младшей возрастной категории.

Юные певцы из Тагила стали обладателями Гран-при на международном вокальном конкурсе
Узнать подробнее

Школьникам Нижнего Тагила и их родителям напомнили, что в январе 2023 года состоится ввод в школах новой системы — ФГИС «Моя школа». Для этого и родители, и ученики должны быть зарегистрированы в Госуслугах. 

Школьники Нижнего Тагила зарегистрируются в новой системе от Минпросвета
Узнать подробнее

Суд оставил без удовлетворения иск природоохранной прокуратуры к «Нижнетагильской птицефабрике» на 1,4 млн рублей за загрязнение почвы куриным пометом. Ведомство не смогло доказать вину предприятия в загрязнении почвы нитратным азотом и цинком. 

Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Спецоперация#Прокуратура#Экология#Суд#Конкурс
Подпишитесь
Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Сегодня, 11:28
Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта
Сегодня, 14:13
В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после
Сегодня, 16:57
Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:31
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе
Сегодня, 08:30
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00