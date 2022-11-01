Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали, а школьники получили гран-при

Число тагильчан, призванных по частичной мобилизации, отказываются раскрывать в военкомате Свердловской области и Центральном военном округе. Данная информация не подлежит распространению, пояснили TagilCity.ru в военкомате Свердловской области.
Сотрудник ЕВРАЗ НТМК был мобилизован 27 сентября, а 10 октября получил справку об отсрочке. Сейчас мужчина находится в зоне боевых действий на территории СВО — без подготовки и обмундирования.
Группа «OktJunior — Академия» эстрадной студии «Академия Волшебников» из ГДДЮТ Нижнего Тагила стали обладателями Гран-при на международном детско-юношеском конкурсе эстрадного вокала «Магия звука». Всего в конкурсе участвовало 145 солистов и 45 ансамблей. Тагильчане выступали в младшей возрастной категории.
Школьникам Нижнего Тагила и их родителям напомнили, что в январе 2023 года состоится ввод в школах новой системы — ФГИС «Моя школа». Для этого и родители, и ученики должны быть зарегистрированы в Госуслугах.
Суд оставил без удовлетворения иск природоохранной прокуратуры к «Нижнетагильской птицефабрике» на 1,4 млн рублей за загрязнение почвы куриным пометом. Ведомство не смогло доказать вину предприятия в загрязнении почвы нитратным азотом и цинком.