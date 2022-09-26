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Прямая линия для ошибочно мобилизованных открылась в Свердловской области

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Жители Свердловской области получили возможность сообщить обо всех случаях получения повестки по ошибке.

Прямая линия для мобилизованных по ошибке жителей заработала в регионе. Инициатива была реализована «Народным фронтом». Обращения на телефон прямой линии стали поступать в субботу, 24 сентября. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

...мы хотели бы подчеркнуть, что горячая линия создана для тех, кто именно ошибочно призван. Гражданам очень важно еще раз ознакомиться с федеральным законом о мобилизации, - отметил Василий Коноплянко, координатор по организационным вопросам «Народного фронта» Свердловской области.

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к работникам военкоматов с требованием исключить ошибки в процессе мобилизации. 

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