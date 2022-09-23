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Указ о частичной мобилизации изменен в Свердловской области

Сегодня, 13:57
Фото: TagilCity.ru
Врио свердловского военкома Сергей Чирков откорректировал указ о частичной мобилизации жителей региона.

Теперь свердловчанам, подлежащим мобилизации, запрещено покидать пределы России. Ранее, согласно указу, им было запрещено покидать города.

Гражданам в запасе, которые временно пребывают в Свердловской области, необходимо немедленно выехать к месту жительства и там явиться в военные комиссариаты. Все получившие повестку должны иметь при себе документы и личные вещи.

Руководителям организаций необходимо освободить от работы тех, что подлежит мобилизации, выплатить им зарплату и обеспечить явку в комиссариаты в установленные сроки.

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#Евгения Сафина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Новости УрФО#Мобилизация#Армия#Военкомат
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