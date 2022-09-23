Указ о частичной мобилизации изменен в Свердловской области

Теперь свердловчанам, подлежащим мобилизации, запрещено покидать пределы России. Ранее, согласно указу, им было запрещено покидать города.
Гражданам в запасе, которые временно пребывают в Свердловской области, необходимо немедленно выехать к месту жительства и там явиться в военные комиссариаты. Все получившие повестку должны иметь при себе документы и личные вещи.
Руководителям организаций необходимо освободить от работы тех, что подлежит мобилизации, выплатить им зарплату и обеспечить явку в комиссариаты в установленные сроки.