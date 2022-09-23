Не попадающие под частичную мобилизацию категории граждан назвали в Минобороны

В Минобороны уточнили, что основанием для освобождения граждан от призыва будут считаться списки, предоставленные руководством соответствующих организаций. Также в Минцифры пояснили, что сотрудники должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день. О том, каким должен быть порядок действий для оформления отсрочки планируется сообщить отдельно.