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Не попадающие под частичную мобилизацию категории граждан назвали в Минобороны

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
В Министерстве обороны РФ были названы категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. В частности, это сотрудники определенных отраслей.

Не планируется привлекать людей, которые имеют высшее образование по определенным специальностям и направлениям подготовки, а также работающие в таких организациях как:

  • IT-компании — сотрудники, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией, а также задействованы в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
  • Компании операторов связи — сотрудники задействованные в обеспечении работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи;
  • СМИ, включенные в перечень системообразующих (в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем / редакцией / издателем зарегистрированного средства массовой информации / вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве / распространении продукции СМИ);
  • Банковская сфера — сотрудники, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение.

В Минобороны уточнили, что основанием для освобождения граждан от призыва будут считаться списки, предоставленные руководством соответствующих организаций. Также в Минцифры пояснили, что сотрудники должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день. О том, каким должен быть порядок действий для оформления отсрочки планируется сообщить отдельно.

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