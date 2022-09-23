Мошенники шлют сообщения с обещанием "отмазать" от мобилизации в Екатеринбурге

Цена такой «услуги» 120 тысяч рублей. В сообщении неизвестный (называющий абонента по имени и отчеству) пишет, что имеет доступ к личному делу гражданина, находящемуся в военкомате. Чтобы не попасть в ряды ВС РФ неизвестный предлагает сегодня же перевести деньги на биткоин-кошелек. При этом никаких гарантий мошенник не дает «Все должно быть конфиденциально», завершает он свое сообщение.