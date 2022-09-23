TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенники шлют сообщения с обещанием "отмазать" от мобилизации в Екатеринбурге

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга получают SMS с предложением «откосить» от призыва.

Мошенники рассылают предложение «отмазать» от мобилизации жителям Екатеринбурга. Об этом пишет портал Е1.

Цена такой «услуги» 120 тысяч рублей. В сообщении неизвестный (называющий абонента по имени и отчеству) пишет, что имеет доступ к личному делу гражданина, находящемуся в военкомате. Чтобы не попасть в ряды ВС РФ неизвестный предлагает сегодня же перевести деньги на биткоин-кошелек. При этом никаких гарантий мошенник не дает «Все должно быть конфиденциально», завершает он свое сообщение.

21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. 22 сентября врио военкома Свердловской области издал приказ по региону. 

Читайте также:

Читайте также:
Не попадающие под частичную мобилизацию категории граждан назвали в МинобороныРаботники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизацииВ Свердловской области открылась «горячая линия» по частичной мобилизации
#Федор Быстров#Свердловская область#Военная служба#Криминал#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Мобилизация#Воин#Телефонный мошенник
Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 сентября
Сегодня, 10:44
Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Сегодня, 11:01
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Голосование на референдумах о присоединении Донбасса началось в Свердловской области
Сегодня, 13:06