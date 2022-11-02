Екатеринбурженка пытается вернуть близорукого мужа-филолога из зоны спецоперации

В военной прокуратуре признали, что при мобилизации могла быть допущена ошибка, однако это не значит, что мужчину вернут домой. Районная прокуратура поручила прокуратуре екатеринбургского гарнизона проследить за соблюдением прав мужчины. Близорукость — его единственный шанс на возвращение, для прекращения службы или хотя бы отсрочки у него нет оснований.