TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Екатеринбурженка пытается вернуть близорукого мужа-филолога из зоны спецоперации

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга пытается вернуть мобилизованного мужа без боевого опыта

В Екатеринбурге призвали в зону спецоперации мужчину с болезнью глаз и без боевого опыта. Жена призванного по частичной мобилизации шлет запросы в инстанции. В военкомате считают, что на возврат уйдет более двух недель.

Повестку Виталий получил 26 сентября. Имея близорукость на оба глаза и астигматизм на один, мужчина считал, что его не мобилизуют. К тому же, боевого опыта у него не было. Воинская специальность – «химик» – гласит запись в военном билете, сообщает Е1.

Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта
Узнать подробнее

Однако 27 сентября мужчину забрали на учебный центр минобороны. Через несколько дней Виталия с другими мобилизованными переправили самолетом в Ростов. 22 октября мужчина позвонил жене из зоны спецоперации. 

Марина писала в приемную президента, военное следственное управление и городской гарнизон (там обращение девушки перенаправили в прокуратуру). Также она звонила в военкоматы и на горячие линии Минобороны (на последние — даже не дозвонилась) и направляла письма в Совет по правам человека.

В военной прокуратуре признали, что при мобилизации могла быть допущена ошибка, однако это не значит, что мужчину вернут домой. Районная прокуратура поручила прокуратуре екатеринбургского гарнизона проследить за соблюдением прав мужчины. Близорукость — его единственный шанс на возвращение, для прекращения службы или хотя бы отсрочки у него нет оснований.

В военкомате Марине подтвердили тот факт, что получили информацию от прокуратуры. Но, по ее словам, принятие решения займет не менее двух недель.

Читайте также:
Ошибочно мобилизованного жителя Тавды вернули домойВ Свердловскую область вернули более 200 ошибочно призванных по частичной мобилизацииСвердловский военком рассказал о действиях при ошибочной мобилизации

24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация
Подпишитесь
Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:14
Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
Сегодня, 13:24
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Сегодня, 16:37
В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей
Сегодня, 20:16
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Сегодня, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20