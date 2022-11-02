Екатеринбурженка пытается вернуть близорукого мужа-филолога из зоны спецоперации

Повестку Виталий получил 26 сентября. Имея близорукость на оба глаза и астигматизм на один, мужчина считал, что его не мобилизуют. К тому же, боевого опыта у него не было. Воинская специальность – «химик» – гласит запись в военном билете, сообщает Е1.
Однако 27 сентября мужчину забрали на учебный центр минобороны. Через несколько дней Виталия с другими мобилизованными переправили самолетом в Ростов. 22 октября мужчина позвонил жене из зоны спецоперации.
Марина писала в приемную президента, военное следственное управление и городской гарнизон (там обращение девушки перенаправили в прокуратуру). Также она звонила в военкоматы и на горячие линии Минобороны (на последние — даже не дозвонилась) и направляла письма в Совет по правам человека.
В военной прокуратуре признали, что при мобилизации могла быть допущена ошибка, однако это не значит, что мужчину вернут домой. Районная прокуратура поручила прокуратуре екатеринбургского гарнизона проследить за соблюдением прав мужчины. Близорукость — его единственный шанс на возвращение, для прекращения службы или хотя бы отсрочки у него нет оснований.
В военкомате Марине подтвердили тот факт, что получили информацию от прокуратуры. Но, по ее словам, принятие решения займет не менее двух недель.
24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.