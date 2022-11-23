Напомним, что мероприятия в рамках частичной мобилизации в стране подошли к концу 28 октября текущего года. При этом Нижний Тагил выполнил план по призыву военнообязанных быстрее, чем города других субъектов РФ. Тагильский военком доложил о завершении выдачи повесток 26 октября.