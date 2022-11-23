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Песков: правительство не обсуждает вторую волну частичной мобилизации

Сегодня, 04:59
Фото: 1MI

Песков рассказал о планах правительства на вторую волну частичной мобилизации

На сегодняшний день представители правительства не обсуждают возможность введения в России второй волны частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, что мероприятия в рамках частичной мобилизации в стране подошли к концу 28 октября текущего года. При этом Нижний Тагил выполнил план по призыву военнообязанных быстрее, чем города других субъектов РФ. Тагильский военком доложил о завершении выдачи повесток 26 октября.

В Нижнем Тагиле частичная мобилизация закончилась досрочно
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Кроме того, с территории боевых действий должны вернуть часть мужчин, которых мобилизовали ошибочно. Такое положение дел связывают с постоянно меняющимися правилами в отношении резервистов, которыми должны укрепить армию страны на СВО.

#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Россия#Военные#Мобилизация#Дмитрий Песков#Специальная военная операция
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