Вернуть мобилизованного отца троих детей пытается супруга из Екатеринбурга

Напомним, что отсрочку для мужчин, у которых есть от троих детей, в России ввели в октябре. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. К настоящему моменту частичная мобилизация в России завершена, об этом сообщал Владимир Путин.