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Вернуть мобилизованного отца троих детей пытается супруга из Екатеринбурга

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина пытается вернуть домой своего мобилизованного мужа. Свои попытки женщина аргументирует, в частности, наличием у них троих детей.

Призвали мужчину 29 сентября. Отсрочку из-за многодетности ему не предоставили, пишет Е1.

Жена мобилизованного обратилась с жалобой в Орджоникидзевский военкомат. Ей рассказали, что решение примет призывная комиссия. В ее протокол мужчину уже внесли.

В воинской части женщине ответили, что наличие троих детей не является причиной для того, чтобы мужчину уволили с военной службы.

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Напомним, что отсрочку для мужчин, у которых есть от троих детей, в России ввели в октябре. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. К настоящему моменту частичная мобилизация в России завершена, об этом сообщал Владимир Путин.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Дети#Отец#Мобилизация#Призыв
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