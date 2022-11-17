Вернуть мобилизованного отца троих детей пытается супруга из Екатеринбурга

Призвали мужчину 29 сентября. Отсрочку из-за многодетности ему не предоставили, пишет Е1.
Жена мобилизованного обратилась с жалобой в Орджоникидзевский военкомат. Ей рассказали, что решение примет призывная комиссия. В ее протокол мужчину уже внесли.
В воинской части женщине ответили, что наличие троих детей не является причиной для того, чтобы мужчину уволили с военной службы.
Напомним, что отсрочку для мужчин, у которых есть от троих детей, в России ввели в октябре. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. К настоящему моменту частичная мобилизация в России завершена, об этом сообщал Владимир Путин.