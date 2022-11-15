Мобилизованных резервистов призовут преподавать НВП в школах Свердловской области

Для того, чтобы готовить допризывную молодежь к службе в армии ВС РФ, в школах будут введены уроки НВП. В качестве преподавателей приглашены прошедшие соответствующую кафедру учителя и резервисты, которых призвали на защиту страны в рамках мероприятий по частичной мобилизации.