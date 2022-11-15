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Мобилизованных резервистов призовут преподавать НВП в школах Свердловской области

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI

В Свердловской области мобилизованных на СВО пригласили преподавать в школах

Военнообязанные мужчины, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут преподавать начальную военную подготовку (НВП) в образовательных учреждениях Свердловской области.

Для того, чтобы готовить допризывную молодежь к службе в армии ВС РФ, в школах будут введены уроки НВП. В качестве преподавателей приглашены прошедшие соответствующую кафедру учителя и резервисты, которых призвали на защиту страны в рамках мероприятий по частичной мобилизации.

Списки мобилизованных в Нижнем Тагиле 2022
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Военные комиссариаты уже согласились выдать данные о мобилизованных жителях Свердловской области для решения образовательных задач, сообщает Ура.ру со ссылкой на областного министра образования Юрия Биктуганова.

Вопрос был вынесен на повестку в рядах законотворцев, позже его обсудят с новым военным комиссаром региона Юрием Аксеновым.

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Напомним, что полковник Аксенов вступил в должность военкома Центрального военного округа в середине ноября 2022 года. Ранее он трудился в должности заместителя.

#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военные#Дети#Уроки#Мобилизация
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