Мобилизованных резервистов призовут преподавать НВП в школах Свердловской области

Для того, чтобы готовить допризывную молодежь к службе в армии ВС РФ, в школах будут введены уроки НВП. В качестве преподавателей приглашены прошедшие соответствующую кафедру учителя и резервисты, которых призвали на защиту страны в рамках мероприятий по частичной мобилизации.
Военные комиссариаты уже согласились выдать данные о мобилизованных жителях Свердловской области для решения образовательных задач, сообщает Ура.ру со ссылкой на областного министра образования Юрия Биктуганова.
Вопрос был вынесен на повестку в рядах законотворцев, позже его обсудят с новым военным комиссаром региона Юрием Аксеновым.
Напомним, что полковник Аксенов вступил в должность военкома Центрального военного округа в середине ноября 2022 года. Ранее он трудился в должности заместителя.