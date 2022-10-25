В Нижнем Тагиле ежегодно растет число школьников

В 2021 году в Нижнем Тагиле проживало 40 364 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет, а в 2022 году их число увеличилось до 41 305 человек. Специалисты прогнозируют, что рост показателей продолжится.
К 2025 году количество детей школьного возраста возрастет на 1 760 учащихся и достигнет показателя в 43 065 тагильчан (+4%). При этом, число школьников, обучающихся во вторую и третью смены в 2023 году снизится на 15 человек, до 4,7 тысячи учащихся.
Директор школы № 32, депутат городской думы Нижнего Тагила Галина Масликова прокомментировала журналисту TagilCity.ru ситуацию с увеличением числа обучающихся в школах города. По ее словам, с 2025 года начнется снижение этой тенденции.
Действительно, в этом году первоклассников у нас было чуть больше, чем в предыдущем. Число детей, идущих в ту или иную школу, связано не только с пропиской, но также с приоритетным и преимущественным правом поступления. Сейчас в школы идут ученики, родившиеся семь лет назад. Тогда в Нижнем Тагиле наблюдался рост рождаемости, а спад количества школьников произойдет после 2025 года, — рассказала редакции Галина Масликова.
Она отметила, что в Нижнем Тагиле существует необходимость в строительстве новых школ.
В городе есть достаточно много образовательных учреждений, в которых дети учатся в две смены. Однозначно в Нижнем Тагиле есть потребность в строительстве новых школ, — пояснила депутат городской думы.