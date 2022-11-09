Списки мобилизованных в Нижнем Тагиле 2022

Списки пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации в открытом доступе на появлялись. Попытки найти их в интернете практически в 100% случаев окажутся неудачными. Граждане также могут столкнуться с фейковыми документами, которые размещают мошенники.
Старт призывным мероприятиям в рамках частичной мобилизации дал президент РФ Владимир Путин. Указ и обращение главы государства были опубликованы 21 сентября. Перед военкоматами поставили задачу призвать для несения службы 300 тысяч человек из запаса.
1 ноября частичная мобилизация в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, завершилась. Резервистам перестали вручать повестки, их больше не отправляют на места боевого слаживания. Теперь армия, выполняющая боевые задачи на территории СВО, пополняется за счет добровольцев.
14 октября 2022 года в ряды армии в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысячи человек, сообщил Владимир Путин. Из этого числа на территории СВО уже находилось 16 тысяч мобилизованных, ещё 33 тысячи проходили обучение.
Ещё через неделю, 21 октября, количество отправленных на места боевого слаживания резервистов достигло 260 тысяч. Информацией с общественностью поделилась глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
По состоянию на 9 ноября план по частичной мобилизации в Свердловской области выполнен. В Нижнем Тагиле мобилизационные мероприятия завершились раньше срока – 26 октября. В целом по стране эта цифра была на два дня больше – 28 октября. О завершении выдачи повесток рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире городского телеканала.
С 21 сентября мужчины по всей стране ждали звонка в дверь, однако самостоятельно узнать о наличии своей фамилии в списках на мобилизацию они не могли. Люди могли лишь узнать, кого отправлять на СВО не планируют. Для этих целей был создан сервис на Госуслугах.
В Свердловской области работает чат-бот с ответами на вопросы резервистов и их семей. В нем можно узнать адреса военных комиссариатов, необходимые номера телефонов. Также свердловчанам доступна возможность задать вопросы и получить на них оперативный ответ.
На вопросы, связанные с кредитованием мобилизованных, отвечают на горячей линии Банка России. Позвонить можно:
Горячая линия Минобороны России для родственников мужчин, которых призвали на СВО:
По номеру горячей линии 8 (800) 101-91-11 жители региона рассказывают об ошибках, допущенных при частичной мобилизации, а также о быте мобилизованных родственников или друзей.
Также тагильчане, которые столкнулись с несправедливостью в рамках мероприятий по частичной мобилизации, могут рассказать о ситуации редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.