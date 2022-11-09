Списки мобилизованных в Нижнем Тагиле 2022

С 21 сентября мужчины по всей стране ждали звонка в дверь, однако самостоятельно узнать о наличии своей фамилии в списках на мобилизацию они не могли. Люди могли лишь узнать, кого отправлять на СВО не планируют. Для этих целей был создан сервис на Госуслугах.