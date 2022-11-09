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Списки мобилизованных в Нижнем Тагиле 2022

Сегодня, 15:59
Фото: 1MI
Списки военнообязанных граждан не оглашались ни с начала частичной мобилизации в России, ни после её завершения. Известно, что все данные находятся у региональных военных комиссариатов. Документы предназначены для служебного пользования по всей стране, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Списки пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации в открытом доступе на появлялись. Попытки найти их в интернете практически в 100% случаев окажутся неудачными. Граждане также могут столкнуться с фейковыми документами, которые размещают мошенники.

Старт призывным мероприятиям в рамках частичной мобилизации дал президент РФ Владимир Путин. Указ и обращение главы государства были опубликованы 21 сентября. Перед военкоматами поставили задачу призвать для несения службы 300 тысяч человек из запаса.

Как проходит частичная мобилизация в Свердловской области
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1 ноября частичная мобилизация в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, завершилась. Резервистам перестали вручать повестки, их больше не отправляют на места боевого слаживания. Теперь армия, выполняющая боевые задачи на территории СВО, пополняется за счет добровольцев.

Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек
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Как проходила мобилизация в Нижнем Тагиле

14 октября 2022 года в ряды армии в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысячи человек, сообщил Владимир Путин. Из этого числа на территории СВО уже находилось 16 тысяч мобилизованных, ещё 33 тысячи проходили обучение.

Ещё через неделю, 21 октября, количество отправленных на места боевого слаживания резервистов достигло 260 тысяч. Информацией с общественностью поделилась глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В Нижнем Тагиле частичная мобилизация закончилась досрочно
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По состоянию на 9 ноября план по частичной мобилизации в Свердловской области выполнен. В Нижнем Тагиле мобилизационные мероприятия завершились раньше срока – 26 октября. В целом по стране эта цифра была на два дня больше – 28 октября. О завершении выдачи повесток рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире городского телеканала.

С 21 сентября мужчины по всей стране ждали звонка в дверь, однако самостоятельно узнать о наличии своей фамилии в списках на мобилизацию они не могли. Люди могли лишь узнать, кого отправлять на СВО не планируют. Для этих целей был создан сервис на Госуслугах.

«Госуслуги» запускают сервис со списками тех, кого не мобилизуют
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Куда обращаться с вопросами о частичной мобилизации в Нижнем Тагиле

В Свердловской области работает чат-бот с ответами на вопросы резервистов и их семей. В нем можно узнать адреса военных комиссариатов, необходимые номера телефонов. Также свердловчанам доступна возможность задать вопросы и получить на них оперативный ответ.

Telegram-бота по вопросам частичной мобилизации запустили в Свердловской области
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На вопросы, связанные с кредитованием мобилизованных, отвечают на горячей линии Банка России. Позвонить можно:

  • бесплатно с мобильного телефона: 300
  • из любого региона (оплата не взимается): 8 800 300-30-00
  • по тарифу сотового оператора: +7 499 300-30-00

Горячая линия Минобороны России для родственников мужчин, которых призвали на СВО:

  • 8 (800) 100-77-07
  • 8 (495) 498-43-54
  • 8 (495) 498-34-46

По номеру горячей линии 8 (800) 101-91-11 жители региона рассказывают об ошибках, допущенных при частичной мобилизации, а также о быте мобилизованных родственников или друзей.

Также тагильчане, которые столкнулись с несправедливостью в рамках мероприятий по частичной мобилизации, могут рассказать о ситуации редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.

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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Нижний Тагил#Военные#Спецоперация#Мобилизация
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