В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека

Помимо супруги мобилизованного, деньги перечислят и родителям (усыновителям), а в отдельных случаях даже бабушке или дедушке. Помимо этого 20 тысяч рублей полагается на каждого ребенка до 18 лет, а также детям военнослужащих в возрасте от 18 до 23 лет — школьникам, студентам вузов и ссузов.