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В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
Со 2 ноября семьи мобилизованных мужчин из Нижнего Тагила стали получать единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.
Мне сегодня [2 ноября] на карту пришли по 20 тысяч на семью и ребёнка. В целом 40 тысяч рублей, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Инна.

Напомним, мера была введена согласно постановлению Правительства Свердловской области от 20 октября 2022 г. № 693-ПП. 

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Помимо супруги мобилизованного, деньги перечислят и родителям (усыновителям), а в отдельных случаях даже бабушке или дедушке. Помимо этого 20 тысяч рублей полагается на каждого ребенка до 18 лет, а также детям военнослужащих в возрасте от 18 до 23 лет — школьникам, студентам вузов и ссузов.

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