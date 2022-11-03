В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека

Мне сегодня [2 ноября] на карту пришли по 20 тысяч на семью и ребёнка. В целом 40 тысяч рублей, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Инна.
Напомним, мера была введена согласно постановлению Правительства Свердловской области от 20 октября 2022 г. № 693-ПП.
Помимо супруги мобилизованного, деньги перечислят и родителям (усыновителям), а в отдельных случаях даже бабушке или дедушке. Помимо этого 20 тысяч рублей полагается на каждого ребенка до 18 лет, а также детям военнослужащих в возрасте от 18 до 23 лет — школьникам, студентам вузов и ссузов.