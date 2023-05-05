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Похороны погибшего участника СВО в Свердловской области отменились в последний момент

5 мая 2023, 07:39
Фото: 1MI
Похороны Алексея Слободчикова, погибшего в ходе спецоперации, отменились в последний момент. Они должны были пройти в Туринске Свердловской области.

Проведение траурной церемонии было запланировано на 5 мая в 11:00 в местном Доме культуры. Однако тело не успели доставить. Борт не прилетел, так как вышла накладка, сообщили в администрации Туринска. Ориентировочная дата прощания — 6 мая, пишет Е1.

31-летний Алексей до спецоперации имел боевой опыт. Срочную службу он проходил в танковых войсках, а затем заключил контракт. В сентябре 2022 года он отправился на СВО, а погиб в ДНР 28 апреля.

#Ирина Кирилова#Похороны#Прощание#Спецоперация#СВО#Погибшие#Происшествия#Свердловская область
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