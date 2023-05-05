Похороны погибшего участника СВО в Свердловской области отменились в последний момент

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Проведение траурной церемонии было запланировано на 5 мая в 11:00 в местном Доме культуры. Однако тело не успели доставить. Борт не прилетел, так как вышла накладка, сообщили в администрации Туринска. Ориентировочная дата прощания — 6 мая, пишет Е1.
31-летний Алексей до спецоперации имел боевой опыт. Срочную службу он проходил в танковых войсках, а затем заключил контракт. В сентябре 2022 года он отправился на СВО, а погиб в ДНР 28 апреля.