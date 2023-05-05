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В честь Нижнего Тагила выпущен монета

5 мая 2023, 10:38
Фото: 1MI
Банк России выпустил монету в честь Нижнего Тагила 5 мая. Это серия монет номиналом в десять рублей. Она создана тиражом в миллион экземпляров.

Она состоит из недрагоценных металлов, а ее диаметр составляет 22 мм, сообщили в Центробанке. На оборотной стороне монеты изображено рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист». Также там написано «Нижний Тагил» и «Города трудовой доблести».

Фото: Банк России

На лицевой стороне монет виднеются ветви лавра и дуба. В нижней части монет можно увидеть товарный знак Московского монетного двора. В этой же серии были выпущены аналогичные монеты, на которых изображены Нижний Новгород, Новокузнецк и Новосибирск.

Монета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музее
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Монета#10 рублей#Город#Общество
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