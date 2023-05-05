В честь Нижнего Тагила выпущен монета

На лицевой стороне монет виднеются ветви лавра и дуба. В нижней части монет можно увидеть товарный знак Московского монетного двора. В этой же серии были выпущены аналогичные монеты, на которых изображены Нижний Новгород, Новокузнецк и Новосибирск.