В честь Нижнего Тагила выпущен монета

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Она состоит из недрагоценных металлов, а ее диаметр составляет 22 мм, сообщили в Центробанке. На оборотной стороне монеты изображено рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист». Также там написано «Нижний Тагил» и «Города трудовой доблести».
На лицевой стороне монет виднеются ветви лавра и дуба. В нижней части монет можно увидеть товарный знак Московского монетного двора. В этой же серии были выпущены аналогичные монеты, на которых изображены Нижний Новгород, Новокузнецк и Новосибирск.