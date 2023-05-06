Глава Березовского обратился к жителям из-за пожаров

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Он отметил, что важно не допустить перехода огня на населенные пункты и остановить его на дальних подступах. С помощью техники проводится дополнительная опашка. Требуется помощь волонтеров, заявил Писцов на своей странице Вконтакте.
По словам главы, задачей волонтеров является проливка кромки пожара при помощи ранцевого огнетушителя, а также проведение сопутствующих работ. С добровольцами будут работать обученные специалисты.
После инструктажа каждому выдается огнетушитель, вода, баллончик для защиты от клещей. Затем они отправляются в распоряжение руководителя населенного пункта, где требуется помощь. Уже на месте волонтерам объясняют, что делать.
Писцов отметил, что возраст волонтеров должен быть старше 18 лет, иметь личный транспорт, чтобы добраться до места, быть в рабочей одежде и при себе иметь сотовый телефон. Горячее питание обеспечивается администрацией.