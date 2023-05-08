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Под Каменском-Уральским волонтеры спасли оставленных живодерами собак

8 мая 2023, 09:50
Фото: соцсети Алены Двойниной
В поселке Мартюш под Каменским-Уральским неизвестные привязали собак к дереву и оставили их умирать. Животных спасли волонтеры. Это произошло 5 мая.

Свердловчане случайно заметили трех собак у дерева рядом с оврагом. Они были связаны между собой веревкой. Выяснилось, что животные породистые – это двое стаффордширских терьеров и самец немецкой овчарки, пишет «КП-Екатеринбург».

Они сперва пытались самостоятельно вырваться из заточения, но у них ничего не вышло. Самец погиб, а двух самок успели спасти добровольцы.

По словам волонтеров, у одной собаки остались глубокие следы от удавки. Обе были сильно обезвожены. Они находились в сильном стрессе, и добровольцы предположили, что в заточении они находятся не первый день.

В результате собак отвезли в пункт кратковременного содержания, где им оказали помощь. Виновных в гибели самца хотят разыскать.

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#Елена Озерова#Собаки#Спасение#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область
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