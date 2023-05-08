Под Каменском-Уральским волонтеры спасли оставленных живодерами собак

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Свердловчане случайно заметили трех собак у дерева рядом с оврагом. Они были связаны между собой веревкой. Выяснилось, что животные породистые – это двое стаффордширских терьеров и самец немецкой овчарки, пишет «КП-Екатеринбург».
Они сперва пытались самостоятельно вырваться из заточения, но у них ничего не вышло. Самец погиб, а двух самок успели спасти добровольцы.
По словам волонтеров, у одной собаки остались глубокие следы от удавки. Обе были сильно обезвожены. Они находились в сильном стрессе, и добровольцы предположили, что в заточении они находятся не первый день.
В результате собак отвезли в пункт кратковременного содержания, где им оказали помощь. Виновных в гибели самца хотят разыскать.