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На задержку пенсий массово жалуются жители Екатеринбурга

11 мая 2023, 07:33
Фото: 1MI
На задержки пенсий массово жалуются жители Екатеринбурга. Некоторые ожидали выплат все майские праздники. Однако их не принесли. 10 мая пенсионеры обратились в почтовые отделения, но результата это не принесло.

Проблема с получением средств возникла после того, как сменилась служба доставки. Ранее разносом занимались частные курьеры, а теперь обязанность возложена на «Почту России».

Жалобы поступали из нескольких районов Екатеринбурга. Многие должны были получить пенсии с 4 по 6 мая. Однако они ждут их до сих пор.

По словам жителей Химмаша, им сказали обратиться в почтовое отделение на Уктусе. Там 10 мая выстроилась очередь. По словам одной из местных жительниц, ее бабушке пенсию приносили 3 мая. Затем стали делать это 5 числа. 10 мая она решила обратиться на почту, но там большая очередь. Когда пенсионерка дошла до администратора, он сообщил, что пенсия уже унесена, пишет Е1.

В пресс-службе уральского отделения «Почты России» подтверждают, что задержки есть. Там отметили, что некоторые пенсионеры получали средства в неустановленные графиком даты по личной договоренности. На данный момент все эти вопросы решаются.

Также отмечается, что в трех районах Екатеринбурга наиболее высокие объемы выплат и компенсаций, а потому там средства люди получили позднее. Чтобы устранить отставание в графике, сотрудники почты работали и в праздничные выходные.

Для обращений пенсионеров также было решено открыть телефон для обращений. Теперь жители Свердловской области могут получить консультацию по телефону 8 (343) 227-04-39 (с 09:00 до 17:00 в будни). В пресс-службе добавили, что если в назначенную дату их не окажется дома, то почтальон придет еще раз.

На задержку пенсий пожаловались жители Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Пенсия#Пенсионер#Почта#Досавка#Жалобы#Общество#Екатеринбург
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