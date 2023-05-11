Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Проблема с получением средств возникла после того, как сменилась служба доставки. Ранее разносом занимались частные курьеры, а теперь обязанность возложена на «Почту России».
Жалобы поступали из нескольких районов Екатеринбурга. Многие должны были получить пенсии с 4 по 6 мая. Однако они ждут их до сих пор.
По словам жителей Химмаша, им сказали обратиться в почтовое отделение на Уктусе. Там 10 мая выстроилась очередь. По словам одной из местных жительниц, ее бабушке пенсию приносили 3 мая. Затем стали делать это 5 числа. 10 мая она решила обратиться на почту, но там большая очередь. Когда пенсионерка дошла до администратора, он сообщил, что пенсия уже унесена, пишет Е1.
В пресс-службе уральского отделения «Почты России» подтверждают, что задержки есть. Там отметили, что некоторые пенсионеры получали средства в неустановленные графиком даты по личной договоренности. На данный момент все эти вопросы решаются.
Также отмечается, что в трех районах Екатеринбурга наиболее высокие объемы выплат и компенсаций, а потому там средства люди получили позднее. Чтобы устранить отставание в графике, сотрудники почты работали и в праздничные выходные.
Для обращений пенсионеров также было решено открыть телефон для обращений. Теперь жители Свердловской области могут получить консультацию по телефону 8 (343) 227-04-39 (с 09:00 до 17:00 в будни). В пресс-службе добавили, что если в назначенную дату их не окажется дома, то почтальон придет еще раз.