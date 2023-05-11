По словам жителей Химмаша, им сказали обратиться в почтовое отделение на Уктусе. Там 10 мая выстроилась очередь. По словам одной из местных жительниц, ее бабушке пенсию приносили 3 мая. Затем стали делать это 5 числа. 10 мая она решила обратиться на почту, но там большая очередь. Когда пенсионерка дошла до администратора, он сообщил, что пенсия уже унесена, пишет Е1.