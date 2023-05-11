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Женщина привязала щенков и оставила умирать под Каменском-Уральским

11 мая 2023, 08:37
Фото: 1MI
Изнеможденных щенков нашли жители Каменска-Уральского в лесополосе. Их привязали и оставили без еды и воды. По словам местных жителей, это сделала владелица собак.

Найдены животные еще 4 мая жительницей поселка Мартюш. Она заметила привязанных щенков, но решила, что за ними вернутся. Однако на следующий день она заметила животных там же. Одна из овчарок уже была мертва. Тогда женщина обратилась к волонтерам.

По словам зоозащитников, приехавших на место, все собаки были туго связаны веревкой в удавку. Возможно, от этого погибла овчарка. Еще одна собака была на грани. Еще одна женщина приехала уже после волонтеров и сразу вызвала полицию. Она написала заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. А затем женщина увезла труп животного на экспертизу. Собаки были обработаны и помещены на карантин в местный пункт отлова.

Была найдена и владелица собак Екатерина. Жители видели, как она выгуливала собак на поводке за несколько дней до случившегося. Оказалось, что она находится в черных списках у нескольких заводчиков. По словам волонтера, девушка брала животных, плохо с ними обращалась, а потом они пропадали.

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#Ирина Кирилова#Животные#Живодер#Полиция#Издевательства#Происшествия#Каменск-Уральский
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