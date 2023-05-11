Женщина привязала щенков и оставила умирать под Каменском-Уральским

По словам зоозащитников, приехавших на место, все собаки были туго связаны веревкой в удавку. Возможно, от этого погибла овчарка. Еще одна собака была на грани. Еще одна женщина приехала уже после волонтеров и сразу вызвала полицию. Она написала заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. А затем женщина увезла труп животного на экспертизу. Собаки были обработаны и помещены на карантин в местный пункт отлова.