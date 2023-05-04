За обвинения в травле собак в поселковом чате свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей

В феврале 2022 года в чате «Каменка» в WhatsApp во время обсуждения нападений собак на жителей поселка одна из жительниц написала, что ей известно, кто это делает. После просьб участников назвать виновного, женщина написала имя человека, кто, по ее мнению, делает это. Также она указала адрес.