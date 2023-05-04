За обвинения в травле собак в поселковом чате свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В феврале 2022 года в чате «Каменка» в WhatsApp во время обсуждения нападений собак на жителей поселка одна из жительниц написала, что ей известно, кто это делает. После просьб участников назвать виновного, женщина написала имя человека, кто, по ее мнению, делает это. Также она указала адрес.
Женщина объяснила, что ребенка жительницы напугала собака и после этого животные стали гибнуть. Из тех людей, кто проживает в районе отравления, по мнению женщины, больше этого сделать никто не мог.
У Татьяны, которую обвинили в жестоком обращении с животными, имеется несовершеннолетний ребенок. После распространения слухов у него начались проблемы в школе. Девочка перестала ездить на школьном автобусе, родителям пришлось самим доставлять ребенка до учреждения. Также педагог заметила изменившееся отношение детей к девочке. Они стали обвинять ее в том, что мама травит собак, сообщили в Свердловском областном суде.
Татьяна в результате подала иск в суд с требованием выплатить ей моральную компенсацию. Она также потребовала опровергнуть все порочащие сведения в том же чате. Последнюю просьбу жительница, обвиненная во лжи, выполнила.
Суд в результате постановил взыскать по одной тысяче рублей компенсации в пользу матери и дочери, расходы на услуги представителя в размере 10 тысяч рублей и расходы на нотариуса в 11 тысяч рублей. Истец с такой суммой не согласилась и обжаловала решение. В результате сумма компенсации увеличена до 5 тысяч рублей каждой.